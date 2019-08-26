Fikstür çekimi yarın

Daha önce Antrenör sorununu Bahadır Aksoy ile çözen Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, yarın çekilecek olan fikstür sonrasında kadrosuna kattığı oyuncular için de imza töreni düzenleyeceği öğrenildi. Yarın çekilecek olan fikstür çekimi sonrasında Antrenör Bahadır Aksoy’un raporu doğrultusunda anlaşma sağlanan oyuncular ile toplu sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Bu sezen ilk defa mücadele edeceği Efeler Ligi’nde başarılı olmak isteyen sarı siyahlı ekip, Voleybolda isim yapmış bir çok oyuncuyu kadrosuna kattığı ve bunu Çarşamba günü düzenlenecek olan imza töreni ile kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.