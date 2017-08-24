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Fikstür 28 Ağustosta

Yozgatspor 1959 FK’nın da yer aldığı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) fikstür çekimi 28 Ağustosta yapılacak. 

Fikstür 28 Ağustosta

Yozgatspor 1959 FK’nın da yer aldığı Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL) fikstür çekimi 28 Ağustosta yapılacak. 

24 Ağustos 2017 Perşembe 07:10
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Fikstür 28 Ağustosta

Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi fikstür çekimi ve bilgilendirme toplantısı 28 Ağustos Pazartesi günü yapılacağı duyuruldu. Orhan Saka Amatörler Evi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez başkanlık edeceği bildirildi.

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