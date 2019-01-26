FENERİUM Yozgat’ta

Fenerbahçe Spor Kulübüne ait ürünlerin satışa çıkarılacağı tır bugün Yimpaş Avm önünde satışa açılacak.

Yaklaşık bin ila bin 500 çeşit ürün yelpazesine sahip tırda yeni sezonun yanı sıra, indirime giren ve nostaljik ürünler de satılacak.

Fenerium mobil satış tırının sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında hizmet vereceği, Pazar günü kentten ayrılacağı bildirildi.