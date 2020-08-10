FB’ye Yozgatlı desteği

Aynı zamanda Heilbronn Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığını da yapan Kuran, dernek olarak bölgede yaşayan taraftarlarla organize olup, yayıncı kuruluşu olan aboneliklerini iptal edeceklerini bildirdi. Kuran, “Bunu tüm Avrupa geneline yaymak için çalışmalarımız devam ediyor. Fenerbahçe taraftarlarının birlik ve beraberlik zamanıdır’’ şeklinde konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi yayın organından, harcama limitine dair önemli bir açıklama yayınlarken, "Tüm kulüplerimizin Takım Harcama Limitleri açıklanan yöntem ve sistemle hesaplanmaktadır. Herhangi bir kulübümüze farklı bir yöntem ya da sistem uygulanması söz konusu bile değildir" denildi. Fenerbahçe Kulübü, TFF'nin açıkladığı harcama limitlerine sert tepki gösterdi, açıklanan takım harcama limitlerinin futbol gerçekleriyle bağdaşmadığı, asla kabul edilemez olduğunu ilan etmişti.