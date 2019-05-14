Ezeli rakiplerden kutlama

TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme başarısını gösteren Yozgatspor’a ezeli rakipleri Kırıkkale ile Aksarayspor’dan kutlama geldi. Yaşasın Anadolu Kardeşliği heşdeki ile Kırıkkalespor taraftar gurubu Daltonlar Yozgatspor’u Üçüncü Lige yükselmesini kutlarken, Anadolu’nun gücü Alayına Karşı heşdeki ile Aksarayspor’da Yozgatspor’un bu büyük başarısını kutladı. Öte yandan birçok kulüpte Yozgatspor’u kendi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar ile kutladılar. Daha önce Yozgatspor ile karşılaşmış olan Nevşehirspor, Sinopspor, çankırıspor, Gümüşhanespor, Sinopspor, Yozgatspor’u eleyen Kelkit Belediye Hürriyetspor, Artvin Hopaspor, Orduspor gibi takımlar Yozgatspor’un şampiyonluğunu kendi sosyal medya hesaplarından kutladılar. İşte Yozgatspor’un şampiyonluğu kutlayan kulüplerden bazıları.

KARAGÜMRÜKTEN ANLAMLI MESAJ

TFF İkinci Ligi Kırmızı Grubu ikinci sırada tamamlayarak TFF Birinci Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakası oynayan Karagümrükspor, yaptığı paylaşımda, ‘’1959 yılında Karagümrük ismiyle ve Kırmızı-Siyahlı renklerle kurulan Yozgatspor, profesyonel liglere geri döndü. Bugün Bolu’da oynanan BAL Play Off maçında Akşehirspor’u penaltı atışları sonucu 6-5 yenerek 3. Lig’e çıkan Yozgatlı kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Farklı zamanlarda mücadele ettiğimiz Süper Lig’de, bir gün mutlaka beraber olacağız’’ denildi.

KARDEŞ YOZGATSPOR 3. LİG’DE

Bu sezon Yozgatspor ile aynı grupta yer alan Safranbolu Belediyespor ise kendi sosyal medya hesabından ‘’Şampiyona Tebrikler başlığı ile yayınladığı tebrik mesajında Kardeş Yozgatspor 1959 FK 3. Lig’de. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grupta 2018 - 2019 sezonunda büyük Yozgatspor taraftarı ile birlikte kenetlenerek ligin bitimine 2 hafta kala Şampiyonluk ipini göğüsleyen kardeş kulübümüz Yozgatspor 1959 FK takımı penaltılarla Akşehirspor'u mağlup ederek 3. Lige adını yazdırdı’’ şeklinde yaptığı paylaşım ile kırmızı siyahlı ekibi kutladı.

TEBRİKLER KOMŞUMUZ CAN YOZGAT

TFF İkinci Ligi’ne yükselme başarısı gösteren Kırşehir Belediyespor ise ‘’Akşehirspor'u Penaltılara giden maçda mağlup etmeyi başararak yıllar sonra profesyonel liglere dönen Yozgatspor 1959 Futbol Kulübü 'nü Tebrik Ederiz. 3. Ligde şimdiden başarılar dileriz. Yaşasın Anadolu Kardeşliği’’ şeklinde kutlama mesajı yayınladı.