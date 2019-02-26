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Esosa omuzlarda

SPOR Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Esosa’yı Ünyespor ile oynanan müsabaka sonrasında taraftar omuzlarına alarak başarılı oyuncuyu tribünleri gezdirdiler.

Esosa omuzlarda

SPOR Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Esosa’yı Ünyespor ile oynanan müsabaka sonrasında taraftar omuzlarına alarak başarılı oyuncuyu tribünleri gezdirdiler.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
11 Okunma
Esosa omuzlarda

Tribünlerden de sevgi seli yükselen başarılı oyuncu Yozgatspor’un şampiyon olacağına inandığını söyledi. 

Son Güncelleme: 25.02.2019 17:41
Anahtar Kelimeler:
SPOR Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü
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