Esosa omuzlarda

Tribünlerden de sevgi seli yükselen başarılı oyuncu Yozgatspor’un şampiyon olacağına inandığını söyledi.
26 Şubat 2019 Salı 07:00
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Son Güncelleme: 25.02.2019 17:41
SPOR Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un başarılı oyuncusu Esosa’yı Ünyespor ile oynanan müsabaka sonrasında taraftar omuzlarına alarak başarılı oyuncuyu tribünleri gezdirdiler.
Tribünlerden de sevgi seli yükselen başarılı oyuncu Yozgatspor’un şampiyon olacağına inandığını söyledi.
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