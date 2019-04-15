Erdoğan’dan kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik etti, "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum" dedi. Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 yenen Yasemin Adar, 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.