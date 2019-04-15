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Erdoğan’dan kutlama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yenifakılı ilçesinin gelini Yasemin Adar ile toplamda da 9 kez Avrupa şampiyonu olan 130 kilo güreşçimiz Rıza Kayaalp’i tebrik etti.

Erdoğan’dan kutlama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 76 kiloda altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan milli güreşçi Yenifakılı ilçesinin gelini Yasemin Adar ile toplamda da 9 kez Avrupa şampiyonu olan 130 kilo güreşçimiz Rıza Kayaalp’i tebrik etti.

15 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Erdoğan’dan kutlama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla aradığı Rıza Kayaalp'i başarısından dolayı tebrik etti, "Rıza, seni tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum" dedi. Şampiyon sporcu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsun, bizi her zaman maçtan çıktığımızda tebrik eder. Bu, değer gördüğümüzü gösteriyor. Finalime gelen Sayın Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bu sevinci halkımıza yaşattığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Avusturyalı Martina Kuenz'i 6-1 yenen Yasemin Adar, 4'üncü Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Bu başarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli güreşçiyi tebrik etti. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcumuz Yasemin Adar'a tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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