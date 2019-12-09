Engellilere Saray’dan davet

Sahadan 43-53 yenik ayrılan Sorgun Engelliler Basketbol Takımı Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, sıkıntıların çözümlenmesi konusunda yaptıkları çağrıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın dönüş yaptığını söyledi. Altunkuyu, yapılan davet için teşekkür etti, ancak belirlenen tarihte çocuklara yönelik bir etkinliğin daha önceden planlanması nedeniyle katılamadıklarını bildirdi. Altınkuyu, ‘’Davetlerinden ve bize olan duyarlılıklarından dolayı, Cumhurbaşkanı Yardımcımıza Spor Kulübüm ve kendi adıma teşekkür ederim. Çok müteessiriz. Daveti ileriki bir tarihe ertelemenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız bizi anlayışla karşılayacaktır’’ dedi.