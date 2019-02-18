Engellilere destek

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk eden Sorgun temsilcisinin yönetici. Teknik adamları ve sporcularıyla bir araya gelen Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, sporculara Yozgatspor’un kırmızı siyahlı kaşkolünü hediye etti. Başkan Arslan’a bazı kulüp yöneticileri de eşlik etti. Başkan Arslan, Sorgun-Samsun ekiplerinin mücadelesini de izledi.