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Engellilere destek

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü takımına Yozgatspor moral desteğinde bulundu.

Engellilere destek

TEKERLEKLİ Sandalye Basketbol Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü takımına Yozgatspor moral desteğinde bulundu.

18 Şubat 2019 Pazartesi 07:00
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Engellilere destek

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda, Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübünü konuk eden Sorgun temsilcisinin yönetici. Teknik adamları ve sporcularıyla bir araya gelen Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, sporculara Yozgatspor’un kırmızı siyahlı kaşkolünü hediye etti. Başkan Arslan’a bazı kulüp yöneticileri de eşlik etti. Başkan Arslan, Sorgun-Samsun ekiplerinin mücadelesini de izledi. 

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