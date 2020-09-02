Engellilere Bakandan teşekkür

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Derneği değerli yöneticilerine diye gönderilen onur belgesinde Bakan Kasapoğlu, ‘’Amatör spor kulüplerimiz Türk sporunun belkemiğidir, ruhudur. Sizlerin her yıl olduğu gibi 2019’da da ülkemizin her köşesinde sporumuzu daha ileriye taşımak için canla başla çalıştığınızı biliyorum. Bu gayreti heyecanı önümüzdeki yıllara ve gelecek nesillere aktararak bu toprağın çocukları için bir okul, bir yuva olmayı sürdürmenizi temenni ediyorum. Bu vesileyle emekleriniz için teşekkür ediyor, 2020 yılında da başarılarınızın devamını diliyorum’’ dedi. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu ise Gençlik ve Spor Bakanı, Amatör Spor kulüplerine, özellikle de Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübüne değer verip göndermiş olduğunuz bu onur belgesi için spor kulübü ve kendi adına teşekkür ettiğini söyledi. Altınkuyu, ‘’Bu belgeyi göndermekle bizi onurlandırdınız. Bundan sonraki çalışmalarımızda bu güzel enerji ile sporda daha da azim ve gayret içinde olacağımızı bilmenizi isteriz. Saygılarımızla’’ diye konuştu.