Engellilerden ziyaret

Pandemi nedeniyle halen başlamayan lig öncesinde kendilerine her zaman destek veren basın kuruluşlarını ziyaret eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yönetimi, gazetemiz Yazı İşleri Müdürü Seyfi Çelikkaya ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a ziyaretleri sırasında takım hakkında bilgi verdiler. Pandemi nedeniyle liglerinin henüz başlamadığını dile getiren Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, liglerin bir aksilik olmaması durumunda Ocak ayının sonuna başlamasını beklediklerini belirtti. İleri Gazetesi ekibine kendilerine her zaman destek oldukları için teşekkür eden Altınkuyu, Yazı İşleri Müdürümüz Seyfi Çelikkaya ve Genel Yayın Yönetmeni Yasin Nazım Kayhan’a kulüp formasını hediye ettiler. Kayhan, kendilerini ziyaret ederek forma hediye eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yönetimine teşekkür ederken, yeni sezonda da başarı dileğinde bulundu.

VALİ POLAT’I DA

ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Sorgun Engelliler Umut Derneği ve Sorgun Engelliler Umut Spor kulübü derneği olarak maske mesafe hijyen kurallarına uyarak Yozgat Valisi Ziya Polat’ı da makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında faaliyetler hakkında bilgilendirmede bulunan dernek üyeleri, Vali Polat’a da kendilerine göstermiş olduğu büyük ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederek takım forması hediye ettiler.