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ENGELLiLERDEN DAVET

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile oynayacakları müsabakaya bütün siyasi, bürokrat ve STK’ları davet ettiler.

21 Şubat 2020 Cuma 03:00
ENGELLiLERDEN DAVET

 Bütün olumsuzluklara ve yeterli desteği alamamalarına rağmen ligde bütün müsabakalarına çıkan ve sahada elinden gelen en iyi mücadeleyi vermeye çalışan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü yarın Sorgun Spor Salon’unda Samsun Bedensel Engelliler Spor Kulübü ile saat 13.00’da mücadele edecek. Bu zorlu müsabakada geçtiğimiz yıllarda kendilerini yalnız bırakmayan STK temsilcileri ve üyelerini, kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanları, bürokratları, siyasileri müsabakaya davet eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Onların bizlerin yanında olduğunu görmek bizleri çok mutlu ediyor. Yarın Sorgun Spor Salon’unda oynayacağımız bu önemli müsabakaya bütün herkesi davet etmek istiyorum. Herkesin manevi desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle yarın Samsun Engelliler Spor Kulübü ile oynayacağımız müsabakada tribündeki yerlerini alsınlar ve bize destek olsunlar. Bizlere moral kaynağı olsunlar’’ dedi. 

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Engellilerden Davet
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