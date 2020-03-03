Engellilerde buruk sevinç

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Kayseri'de oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Mekanları cennet olsun İdlip şehitlerimizin üzüntüsü içerisindeyiz. Müsabakaya bayraklarımızla birlikte pankart açarak saygı duruşu ile başladık. Buruk bir galibiyet elde ettik. Sponsor bulamadık ancak spor yapabilmemiz için giderlerimizi karşılayan, Yozgat Valimiz Kadir Çakır’a ve Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci’ye destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan forma ve giysi desteği yapan, Türk Kızılayı Sorgun şubesi başkanı Ali Ateser’e ve Kayseri’de müsabaka sonrası bize yemek desteğinde bulunan Kayseri Kızılay başkanı Mehmet beye desteklerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi.