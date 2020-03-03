Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
107310
ALTIN
317.729
DOLAR
6.2230
STERLİN
7.8967
EURO
6.9470
Flaş Haber
ŞEHİDİMİZ VAR
Kapat

Engellilerde buruk sevinç

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Basketbol Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, Kayseri deplasmanında Melikgazi takımı karşısında aldıkları galibiyetin buruk sevincini yaşıyorlar.

03 Mart 2020 Salı 03:54
Engellilerde buruk sevinç

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Kayseri'de oynadıkları müsabakayı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Buruk bir sevinç yaşadıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Mekanları cennet olsun İdlip şehitlerimizin üzüntüsü içerisindeyiz. Müsabakaya bayraklarımızla birlikte pankart açarak saygı duruşu ile başladık. Buruk bir galibiyet elde ettik. Sponsor bulamadık ancak spor yapabilmemiz için giderlerimizi karşılayan, Yozgat Valimiz Kadir Çakır’a ve Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci’ye destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca her zaman yanımızda olan forma ve giysi desteği yapan, Türk Kızılayı Sorgun şubesi başkanı Ali Ateser’e ve Kayseri’de müsabaka sonrası bize yemek desteğinde bulunan Kayseri Kızılay başkanı Mehmet beye desteklerinden dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

Anahtar Kelimeler:
Engellilerde Buruk Sevinç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TARiH iÇiN OK ATTILAR
TARiH iÇiN OK ATTILAR
Akdağmadenispor’dan tepki
Akdağmadenispor’dan tepki
HALK BiZi MOTiVE EDERDi
HALK BiZi MOTiVE EDERDi
Yozgatspor bugün toplanıyor
Yozgatspor bugün toplanıyor
YOZGATSPOR TEKER TEKER
YOZGATSPOR TEKER TEKER
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
KIZLARIMIZ 2'DE 2 YAPTI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim