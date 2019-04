Engelliler Üçüncü Lig’de

Tekerlekli Sandalye Federasyonu resmi internet sitesinde duyurulan açıklamada Federasyonun 2019 yılı faaliyet programında yer alan 2018-2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Mehmet Gülmez Sezonu Bölgesel Lig A, B, C ve D gurubu müsabakaları 24 Mart 2019 tarihinde oynanan müsabakalarla tamamlandığı bildirildi. Müsabakalar sonunda guruplarında ikinci ve üçüncü sırada yer alan kulüpler direk olarak 3. Lige yükseldiği hatırlatıldı. Açıklamada ‘’Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig Yarışma Statüsünün 1-2 maddesi gereği guruplarında 4’cü olan takımlar 3. Lige yükselmek için Play- Off müsabakaları oynayacak ve müsabakalar sonunda 2 takım 3. Lige yükselecekti. Ancak, 2018-2019 Sezonu 2. Lig Fikstürü çekildikten sonra Ligden çekilen Adana Engelliler Spor ve Osmaniye Düziçi Engelliler Spor kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Yarışma Yönergesinin’ 17. Maddesi d fıkrası gereği 3. Ligde yer alamayacaklardır. Bu nedenle guruplarını 4’cü olarak tamamlayan Aydın Genç Efeler Spor, Sorgun Engelliler Umut Spor, Niğde Bedensel Engelliler ve Diyarbakır Bedensel Engelliler Spor kulüpleri Play – Off müsabakaları oynamadan doğrudan 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Ligine yükselmişlerdir. 3. lige yüklesen kulüplerimizi tebrik eder, 2019-2020 Tekerlekli Sandalye Basketbol sezonunda başarılar dileriz’’ denildi.

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, Federasyonun almış olduğu karar doğrultusunda direk olarak Üçüncü Lige çıktıklarını söyledi. Sezona Üçüncü Lige çıkma hedefiyle başladıklarını ve bu hedefe ulaşmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Altınkuyu, takımlarının bu başarısında emeği geçen başta oyuncuları ve teknik ekip olmak üzere herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.