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Engelliler son maçlarını kaybetti

TEKERLEKLİ Sandalye Üçüncü Ligi’nde son hafta müsabakasına çıkan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü deplasmanda Düziçi Engelliler Spor Kulübü ile oynadığı müsabakayı 57-40 kaybetti.

17 Mart 2020 Salı 03:31
Engelliler son maçlarını kaybetti

Ligin son haftasında mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Osmaniye deplasmanında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü güçlü rakibine yenilmekten kurtulamadı. Ligin güçlü ekiplerinden Düziçi Engelliler Spor Kulübü ile sahada başa baş bir oyun ortaya koyan ve galibiyet için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü son periyotta direnci kırılınca sahadan 57-40 yenik ayrıldı. Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü ligi 15 puan ile 7’invci sırada tamamladı. 

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Engelliler Son Maçlarını Kaybetti
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