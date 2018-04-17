Engelliler çıtayı yükseltecek

Altınkuyu, 2017-2018 sezonunun sona erdiğini hatırlattı. Sporda 3. senelerinin olduğuna dikkat çeken Altınkuyu, ‘’Bu sezon kendimize bir hedef belirlemiştik. Belirlediğimiz bu hedefi bu sezon tutturduk. Seneye Allah’ın izniyle nasip olursa, hedef çıtamız yükselmiş olarak sezonumuza başlamak istiyoruz. Sponsorsuz bir takımız, ama şanslıyız. Maddi manevi bizlere desteğini esirgemeyen başta Valimiz Kemal Yurtnaç’a, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar’a, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Abdullah Neşeli’ye, Belediye Başkanımız Ahmet Şimşek’e, Gençlik Hizmetleri İl ve İlçe Müdürlüklerimizde olmak üzere herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.