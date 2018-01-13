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Engeliler Samsun’u bekliyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı bu gün Samsun Bedensel Engeliler takımı ile karşılaşacak.

Engeliler Samsun’u bekliyor

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Amatör Basketbol Lig’inde mücadele eden Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı bu gün Samsun Bedensel Engeliler takımı ile karşılaşacak.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:00
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Engeliler Samsun’u bekliyor

Sorgun Spor Salon’unda saat 11.00’da başlayacak olan müsabakadan mutlak galibiyet isteyen Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Sorgunlu taraftarların da kendilerini desteklemesini bekliyor.  Sorgun Umut Derneği Engelliler Basketbol takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, geçtiğimiz hafta ligde ilk galibiyetlerini aldıklarını ve bu galibiyeti Samsun temsilcisi karşısında da devam ettirmek istediklerini söyledi. Hafta başından bugüne kadar çok iyi Samsun Bedensel Engelliler takımı ile oynayacakları müsabakaya çok iyi çalıştıklarını dile getiren Altınkuyu, ‘’Rakibimizi yenerek taraftarımız karşısında da galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz. Bu gün saat 11.00’da başlayacak olan müsabakamıza her zaman olduğu gibi bu hafta da taraftarlarımızın gelmesini ve bizleri desteklemelerini bekliyoruz. İyi bir hazırlık dönemi sonrasında rakibimizi taraftarlarımızın da desteği ile yeneceğimize inanıyorum’’ dedi.

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