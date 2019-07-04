Emniyet’ten yüzme kursu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje doğrultusunda açılan yüzme kurs başladı. Kurs 11-15 yaş aralığında olan öğrencilerden maddi yetersizlik nedeniyle yeteneklerini geliştirme imkânı bulamayan, Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda öğrenim gören 20 öğrenciye yönelik düzenlendi. 20 kişilik grup halinde 2 ay süreli hafta da 2 gün olmak üzere toplam 32 saat sürecek yüzme kursuna katılan çocukların kurs kapsamında ihtiyaç duyacakları malzemeler havlu, terlik, şort, bone, yüzme gözlüğü, spor çanta alımı yapılarak, teslim edildi. Amacın, hedef kitle alt başlığı altında tanımlanan çocuk ve gençlerin var olan yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlayarak, onlara yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmak olduğu kaydedildi. Çocuk ve gençlerin toplumsallaşma sürecine katkıda bulunup, çocukları eğitime motive ederek, eğitimlerine devam etmelerini sağlama, geleceğe dair gerçekçi, kabiliyetleri doğrultusunda hedefler belirlemelerinde kendilerine emniyet teşkilatı olarak yardım ve katkıda bulunulmasının da amaçlar arasında olduğu bildirildi.