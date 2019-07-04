Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99363
ALTIN
256.735
DOLAR
5.6240
STERLİN
7.0781
EURO
6.3456

Emniyet’ten yüzme kursu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ÇOGEP ‘Emniyetle Gülümseyen Yüzler-2’ projesi kapsamında yüzme kursu açıldı.

Emniyet’ten yüzme kursu

YOZGAT İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ÇOGEP ‘Emniyetle Gülümseyen Yüzler-2’ projesi kapsamında yüzme kursu açıldı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 00:00
24 Okunma
Emniyet’ten yüzme kursu

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje doğrultusunda açılan yüzme kurs başladı. Kurs 11-15 yaş aralığında olan öğrencilerden maddi yetersizlik nedeniyle yeteneklerini geliştirme imkânı bulamayan, Şehit Mehmet Koçak Ortaokulunda öğrenim gören 20 öğrenciye yönelik düzenlendi. 20 kişilik grup halinde 2 ay süreli hafta da 2 gün olmak üzere toplam 32 saat sürecek yüzme kursuna katılan çocukların kurs kapsamında ihtiyaç duyacakları malzemeler havlu, terlik, şort, bone, yüzme gözlüğü, spor çanta alımı yapılarak, teslim edildi. Amacın, hedef kitle alt başlığı altında tanımlanan çocuk ve gençlerin var olan yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlayarak, onlara yeteneklerini geliştirme fırsatı sunmak olduğu kaydedildi. Çocuk ve gençlerin toplumsallaşma sürecine katkıda bulunup, çocukları eğitime motive ederek, eğitimlerine devam etmelerini sağlama, geleceğe dair gerçekçi, kabiliyetleri doğrultusunda hedefler belirlemelerinde kendilerine emniyet teşkilatı olarak yardım ve katkıda bulunulmasının da amaçlar arasında olduğu bildirildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sarıkaya’da Yaz kurslarına yoğun ilgi
Sarıkaya’da Yaz kurslarına yoğun ilgi
Sporcu itfaiyeciler
Sporcu itfaiyeciler
Miniklere spor malzemesi sözü
Miniklere spor malzemesi sözü
Yaz Futbol okulu başladı
Yaz Futbol okulu başladı
Halı Saha inşaatı başladı
Halı Saha inşaatı başladı
Milli takım kampına 2 Yozgatlı
Milli takım kampına 2 Yozgatlı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim