EMNiYET ŞAMPiYON

Rıza Kayaalp Spor Saloun'da onynanan müsabakalarda, kurumlar arası kaynaşmada sağlanmaya çalışıldı. Farklı kurumlardagörev yapanlar, spor bir araya getirip, birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmalarına vesile oldu. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyonluk turunu attı. Turnuvada DSİ 123. Şube Müdürlüğü ikinci, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü ise üçüncülükle yetindi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlar kupalarına kavuştu.