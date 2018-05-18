Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 24°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102734
ALTIN
184.449
DOLAR
4.4453
STERLİN
6.0072
EURO
5.2533

EMNiYET ŞAMPiYON

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası basketbol turnuvası tamamlandı.

EMNiYET ŞAMPiYON

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kurumlar arası basketbol turnuvası tamamlandı.

18 Mayıs 2018 Cuma 07:00
39 Okunma
EMNiYET ŞAMPiYON

Rıza Kayaalp Spor Saloun'da onynanan müsabakalarda, kurumlar arası kaynaşmada sağlanmaya çalışıldı. Farklı kurumlardagörev yapanlar, spor bir araya getirip, birbirleriyle tanışmaları, kaynaşmalarına vesile oldu. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalar sonucunda Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü takımı şampiyonluk turunu attı. Turnuvada DSİ 123. Şube Müdürlüğü ikinci, TKDK Yozgat İl Koordinatörlüğü ise üçüncülükle yetindi. Müsabakaların tamamlanmasının ardından düzenlenen törenle takımlar kupalarına kavuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bahar şenliğinde buluştular
Bahar şenliğinde buluştular
Gençlik haftası etkinlikleri
Gençlik haftası etkinlikleri
Hastanede mutlu son
Hastanede mutlu son
Tarihin gölgesinde koştular
Tarihin gölgesinde koştular
Şampiyon Belediye
Şampiyon Belediye
Voleybol turnuvası
Voleybol turnuvası

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim