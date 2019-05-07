Emanet ring ile şampiyona

Oldukça çekişmeli geçen müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara Yozgat Valisi Kadir Çakır, Vali Yardımcısı Mustafa Altınpınar, Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak tarafından madalyaları taktim edildi. 6 gün devam eden boks şampiyonasına 52 ilden 530 sporcu katıldı. Yozgat'ta ilk kez düzenlenen boks şampiyonası için diğer illerden ring getirildi. Boks Federasyonu tarafından Yozgat’a kalıcı ringlerin gönderileceği kaydedildi. Müsabakalarda şu sporcular derece yaptı; ‘49 kiloda Emirhan Polat, 52 kiloda Seçkin Çağlar Yurteri, 56 kilonda Recep Kızılarslan, 60 kiloda Ekin Akpınar, 64 kiloda Yiğit Us, 69 kiloda Yunus Gürlek, 75 kiloda Emirhan Kalkan, 81 kiloda Muhammed Miraç Demirci, 90 kiloda Ahmet Şenol, +91 kiloda Yavuz Kargıdan.’