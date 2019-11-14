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Ekinci’ye teşekkür ziyareti

YOZGATLI Milli Muaythaici Şeyma Nur Akdemir, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret ederek verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Ekinci’ye teşekkür ziyareti

YOZGATLI Milli Muaythaici Şeyma Nur Akdemir, Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci’yi makamında ziyaret ederek verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Ekinci’ye teşekkür ziyareti

03-11 Kasım tarihleri arasında Belarus’un Minsk kentinde yapılan Avrupa Muaythai Şampiyonası'na katılarak ikinci olan Yozgatlı Şeyma Nur Akdemir şampiyona öncesinde de ziyaret ettiği Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci'yi şampiyona sonrasında da ziyaret etti. Kendisine her zaman destek olan Belediye Başkanı Ekinci’ye çok teşekkür ettiğini dile getiren başarılı sporcu Şeyma Nur Akdemir, Yozgat’ı elde edeceği başarılar ile gururlandırmaya devam edeceğini ifade etti. Belediye Başkanı Erkut Ekinci, ‘’Hemşehrimiz Şeyma Nur Akdemir'i aldığı ikincilikten dolayı tebrik ediyoruz’’ dedi.

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