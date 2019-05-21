EKER Dünya şampiyonasında

Bu sene milli takım seçmelerine davet edilen Hilal Eker, milli takım antrenörleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında U25 Tekerlekli Sandalye Kadın Milli takımına seçilme başarısını gösterdi. Türkiye U25 Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadın Milli takımının tarihinde ilk defa katılacağı Dünya şampiyonasında Türkiye Milli Takımının formasını terletecek olan Hilal Eker, Türk Milli takımı ile Dünya kupasında başarılı olmak istediğini söyledi. Sorgun Engelliler Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, ‘’Sorgun Engelliler Spor Kulübümüzü kurmasaydık Hilal Eker’i milli takıma kazandıramazdık. Dünya şampiyonasında Sorgun Engelliler Spor Kulübü'nün sporcusunun da olması bizlere gurur verici dünya şampiyonasında sporcularımıza başarılar dileriz’’ dedi.