Eğitimler başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi eğitimleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin birinci aşama test ölçümlerine Sarıkaya ilçesinden 178 öğrenci katılmıştı. Sarıkaya’dan 17 öğrencimiz birinci aşama testlerini başarıyla tamamlayarak ikinci aşama testleri için antrenmanlara başladılar.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:55
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