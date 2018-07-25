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Eğitimler başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci yetenek taramasından geçirilmesinin ardından eğitimler başladı.

Eğitimler başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci yetenek taramasından geçirilmesinin ardından eğitimler başladı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 07:55
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Eğitimler başladı

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi eğitimleri başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin birinci aşama test ölçümlerine Sarıkaya ilçesinden 178 öğrenci katılmıştı. Sarıkaya’dan 17 öğrencimiz birinci aşama testlerini başarıyla tamamlayarak ikinci aşama testleri için antrenmanlara başladılar.  

Anahtar Kelimeler:
Eğitimler Başladı
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