Eğitimler başladı

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi kapsamında Yozgat il genelinde İlkokul 3’üncü sınıfa devam eden 5 bin 525 öğrenci yetenek taramasından geçirilmesinin ardından eğitimler başladı.