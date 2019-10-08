Efsane kaptana plaket

Sorgun Belediyespor’un Pazar günü Tüğsüzpor’u konuk ettiği müsabaka öncesinde efsane kaptan Mustafa Ateş için plaket töreni düzenlendi. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ve Sorgun Belediyespor Asbaşkanı Osman Arslan tarafından efsane kaptan Mustafa Ateş’e bu zamana kadar verdiği emeklerden dolayı plaket ve Sorgun Belediyespor forma ve atkısını hediye ettiler. Sorgun Belediyespor’un yıllarca takım kaptanlığını yapan Ateş, kendisine verilen plaket ve hediye edilen formadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Yıllarca Sorgunspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yaptığı dile getiren Ateş, takımına Bölgesel Amatör Lig’de de başarı dileğinde bulundu. Sorgun Belediye Başkanı Erkut Ekinci ise Sorgun Belediyespor’a yıllarca emek vermiş, kaptanlığını yapmış efsane futbolcuları arasına girmiş olan Mustafa Ateş’e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etmek istediklerini dile getirdi. Efsane kaptana bundan sonraki hayatında başarı dileğinde bulunan Ekinci, verdiği emeklerden dolayı da teşekkür etti.