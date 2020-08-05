Düşme yok!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüpler Birliği Vakfı bir toplantı yaptı. Bu toplantı sonunda Başkan Sepil, 18 Süper Lig ve Süper Lig'e yeni çıkan 2 kulübün temsilcileriyle Süper Lig 2019-2020 sezonunda ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik tavsiye kararı aldıklarını açıkladı. Sayın Sepil, tavsiye kararlarını yazılı bir dilekçeyle yönetim kurulumuza sunmuştur. Liglerimizi başlatmadan önce puan sıralamasındaki son 7 takımımız da aynı talepte bulunmuştu. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla aldığımız karar ligleri oynatarak tamamlamak ve kalan 8 haftada haksız bir rekabete yol açmamaktı. Süper Lig'i tamamladık. Kulüplerimizin pandemi sürecindeki iyi niyeti ve fedakarlığını yinelemek isterim. Süper Lig, TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'deki teknik direktörlere, futbolculara bir kez daha teşekkür ediyorum. Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirdik. Pandemi süreci ve sonrasındaki etkilerini detaylarıyla konuştuk. Yönetim Kurulu oy birliği ile alınan karara göre Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunda düşme olmayacaktır. Süper Lig 2020-2021 sezonunda 21 takımla oynanacaktır. Sezon sonunda 4 takım ligden düşecek ve şimdilik olmak kaydıyla 2021-2022 sezonundan itibaren 20 takım ile oynanmaya devam edecektir’’ dedi.