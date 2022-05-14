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Dünya şampiyonasına katılacaklar

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Antrenör Yunus Avcı gözetiminde çalışmalarını sürdüren Kick-Bokscular 7’in Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasına katılacak.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 00:57
Dünya şampiyonasına katılacaklar

İstanbul’da yapılacak olan dünya şampiyonası üç gün sürecek ve 43 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu katılacak. Şampiyona da Yozgat’ı Akdağmadeni Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Kick Boks kursuna katılan sporcular temsil edecek. 7’inci Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası Şampiyonasında, 54 kiloda Ebru Çetin, 69 kiloda Samet Başkal, 89 kiloda Ebubekir Avcı, 55 kiloda Tuğba Önan, 56 kiloda Zehra Daştan, 60 kiloda Beytullah Kılıç ve 69 kiloda Erdal Nuh Yazan madalya için ringe çıkacak. •Haber Merkezi•

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