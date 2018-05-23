DOLU DOLU SPOR ETKiNLiKLERi

Okul beden eğitimi öğretmenleri gözetiminde ders dışlarını birçok öğrenci okul bahçesinde spor yaparak geçiriyor. Merkez Ortaokulu’nda görevli 3 Beden Eğitim Öğretmeni, ders dışlarında öğrencilerin boş vakitlerini spor yaparak geçirmeleri amacıyla birçok sportif etkinlik düzenliyor. Okul bahçesinde öğrencilere gülle atma, voleybol, futbol, karate, tekvando, paten kayma gibi spor dallarında eğitimler verirken, özellikle spor salonlarında yapılması gereken etkinlikleri gerçekleştiremiyorlar. Okulun çok amaçlı bir spor Salon’u olmadığı için sadece okul bahçesini kullanan öğrenciler, yeni yapılan okullarında bir tane Spor Salon’u istediklerini söylediler.