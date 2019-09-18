Doğan görevi bıraktı

2018-2019 futbol sezonu öncesinde görev alan Doğan, takım halinde elde ettikleri başarılı sonuçlarla sezona damgasını vurdu. Doğan, 2019-2020 futbol sezonu öncesi ekonomik sıkıntılar nedeni ile bütçesi çıkmayan, lige katılıp, katılamayacağına dair belirsizliğin devam ettiğini hatırlattı. Doğan, ‘’Liglerin başlamasına kısa bir süre kala yönetim tarafından lige katılmama kararı alan ve hala sessizliğin yaşandığı İl Özel İdarespor’da yaşanan bu sıkıntılardan dolayı kendi isteğim ile takımdan ayrılma kararı aldım. 50 yıllık bir mazisi olan ve Yozgat futbolunda bir marka değer olan İl Özel İdarespor’da yeni sezon öncesi yaşanan sıkıntılardan üzüntü duyduğunu belirtmek isterim’ dedi.

Doğan, “Mazisi başarılarla dolu bir kulübün liglere katılamaması başta ben ve futbolcu kardeşlerimi derinden etkiledi. Geçtiğimiz sezon gurubunda şampiyon olan, bal ligi kapısından dönerek önemli bir başarı elde eden takımımız bu sene lige katılmama kararı aldı. Alınan bu karardan dolayı bende kendi isteğim ile kulübümdeki Antrenörlük görevimden kendi isteğim ile ayrıldım’’ diye konuştu.