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DiYARBEKiRSPOR:3 – 1:YOZGATSPOR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor’a 3-1 mağlup oldu.

DiYARBEKiRSPOR:3 – 1:YOZGATSPOR

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor deplasmanda karşılaştığı Diyarbekirspor’a 3-1 mağlup oldu.

25 Kasım 2019 Pazartesi 04:04
DiYARBEKiRSPOR:3 – 1:YOZGATSPOR

Oyuna hızlı başlayan ev sahibi Diyarbekirspor, Yozgatspor kalesinde ardağı golü 7’inci dakikada buldu. Bu dakikada Fuat Gölbaşı’nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi Diyarbekirspor, golden sonra da ataklarına devam etti. 35’inci dakikada geliştirdiği atağı Taner Çekiç ile golle sonuçlandıran Diyarbekirspor müsabakanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda toparlanan Yozgatspor, oyuna da hızlı başlayan taraf oldu. Üst üste geliştirdiği ataklar ile Diyarbekirspor kalesinde gol arayan kırmızı siyahlı ekip, aradığı golü 58’inci dakikada buldu. Bu dakikada geliştirdiği atakta Uğur Erdoğan’ın attığı golle farkı 1’e indiren kırmızı siyahlı ekip, duruma eşitlik getirmeye çalışsa da istediği golü bulamadı. 87’inci dakikada gelişen Diyarbekirspor kontra atağında topla buluşan Emre Kara, attığı golle müsabakanın sonucunu belirledi. 3-1

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