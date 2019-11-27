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Dış sahada çalışmalar sürüyor

YOZGAT Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanılan Bozok Stadı dış sahasında çalışmalar devam ediyor.

Dış sahada çalışmalar sürüyor

YOZGAT Genlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafında ihalesi yapılarak çalışmalarına başlanılan Bozok Stadı dış sahasında çalışmalar devam ediyor.

27 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Dış sahada çalışmalar sürüyor

Geçtiğimiz haftalarda başlayan ve Nisan-Mayıs ayları içerisinde bitirilmesi düşünülen Bozok Stadı dış sahasında havaların iyi gitmesi nedeniyle çalışmalar ara vermeden devam ediyor. 2007 yılında Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından toprak sahadan sentetik sahaya çevrilen Bozok Stadı dış sahası 12 yıldır Yozgat’ta futbol müsabakaları ve antrenmanlarına hizmet veriyordu. Ömrünü dolduran ve yıpranan sahaya geçici çözümler yapılarak hizmet vermesi sağlanıyordu. Oyuncuların sakatlanmasına neden olan dış sahaya geçtiğimiz haftalarda ilk kazma vuruldu. Havaların iyi gitmesinden dolayı da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Kale direkleri, tel örgüleri sökülen dış sahada halısının da söküm işleri başladı. Mart, Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanan dış sahanın halı deyişimi, tribün yenilenmesi, soyunma odasının bakım onarım ve yenileme çalışması, çevre istinat duvarları genişletilip yeniden yapılması amaçlanıyor.

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Dış Sahada çalışmalar Sürüyor
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