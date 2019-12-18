Devreyi mutlu kapadılar

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları İçel İdmanyurdu müsabakasında istediklerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Dere arasına mutlu ve moralli girdiklerini dile getiren Arslan, ‘’Biz Sorgun Belediyespor olarak gerçekten çok iyi bir takıma sahibiz. Sadece geçtiğimiz haftalarda istediğimiz oyunu ortaya koymamıza karşılık son vuruşları gole çeviremiyorduk. Lider İçel İdmanyurdu karşısında takımım gerçekten çok iyi oynadı ve son vuruşları da istediğimiz gibi yapınca sahadan 3-0’lık skor ile üç puan alarak ayrılmayı başardık. Ben oyuncularımı kutluyorum. Devre arasında lige çok daha iyi hazırlanacağız ve ben inanıyorum ki ikinci yarı taraftarlarımız bambaşka bir Sorgun Belediyespor izleyecekler’’ dedi.