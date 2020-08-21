DESTEK ARANIYOR

Kulüp Başkanı Arslan, yeni sezon için çalışmaların tüm hızı ile devam ettiğini, iç transferi tamamladıklarını ve dışarıdan yapacakları takviyelerin de transfer süresince devam edeceğini söyledi. Transfer yapmanın para olunca kolay olduğuna dikkat çeken Arslan, ‘’Takımımızın maddi anlamda düşünürsek bir borcu yok, ancak yeni transferler ve lig mücadelesinde başarı yakalamak için maddi desteğe de ihtiyaç duyuyoruz. Geçtiğimiz sezon birçok kampanya yaptık. Bu kampanyalarımıza vatandaşlarımız sağ olsunlar destek verdiler. Ancak yeterli miktarda bir destek söz konusu olmadı. İş dünyası içerisinde bulunan iş adamlarımızın da şehirlerinin takımına sahip çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Kaç sezondur takımımızın formasında herhangi bir sponsorumuz yok. Malum şehrimiz futbolu seven bir şehir. Yozgatspor’a ürünlerini alarak destek oluyorlar. Satışını yaptığımız formalara ilgi oldukça yüksek. Formaya reklam vererek şehrin takımına sahip çıkacak olan iş adamlarımız aynı zamanda kendilerinin de kolaylıkla reklamını yapmış olacaklar. Hem de bu desteklerle takımımız daha başarılı olurken basında yer alan görüntülerde kendilerinin reklamı olacak. Önümüzde bir Yimpaş Yozgatspor örneği var. Tabi o zaman takım tamamen Yimpaş Holding’de idi. Yimpaş Holding takımı bıraktı fakat hala internette Yozgatspor denilince Yimpaş Holding yazılı formalarla futbolcular çıkıyor. Bu yatırım sadece bu günün değil bundan sonra ki 15 hatta 20 yılın reklamı özelliğini taşıyor. Bu vesile ile de iş adamlarımızı da şehirlerinin takımına sahip çıkmaya davet ediyoruz” dedi.