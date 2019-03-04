Deplasmanda galip

Sungurlu'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Sorgun Belediyespor, ilk seti 17-25 kazandı. İkinci sette oyuna tamamen ağırlığını koyan sarı siyahlı ekip, seti 13-25 kazanarak, avantaj elde etti. Üçüncü sette de yine üstün bir performans sergileyen Sorgun, seti 20-25 kazanark, sahadan 3-01'lık galibiyetle ayrıldı. Play-Off'u garantileyen Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi'ne terfi edebilmek için bir taraftan da eleme müsabakaları için hazırlıklarını özel karşılaşmalarla sürdürüyor.