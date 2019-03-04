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Deplasmanda galip

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Birinci Ligi A Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, Sungurlu deplasmanında set kaybetmeden 3-0'lık galibiyet alarak, döndü.

Deplasmanda galip

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Birinci Ligi A Grubunda mücadele veren Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, Sungurlu deplasmanında set kaybetmeden 3-0'lık galibiyet alarak, döndü.

04 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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Deplasmanda galip

Sungurlu'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Sorgun Belediyespor, ilk seti 17-25 kazandı. İkinci sette oyuna tamamen ağırlığını koyan sarı siyahlı ekip, seti 13-25 kazanarak, avantaj elde etti. Üçüncü sette de yine üstün bir performans sergileyen Sorgun, seti 20-25 kazanark, sahadan 3-01'lık galibiyetle ayrıldı. Play-Off'u garantileyen Sorgun Belediyespor, Efeler Ligi'ne terfi edebilmek için bir taraftan da eleme müsabakaları için hazırlıklarını özel karşılaşmalarla sürdürüyor.

Anahtar Kelimeler:
TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Birinci Ligi A Grubu
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