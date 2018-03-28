Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
116197
ALTIN
172.187
DOLAR
3.9788
STERLİN
5.6375
EURO
4.9395

DENGESiZ LiG

Yozgat Birinci Amatör Küme Play-Off grubunda fileler 111 kez havalandı, 40 golü tek takım geriye kalan golleri 5 takım kaydetti

DENGESiZ LiG

Yozgat Birinci Amatör Küme Play-Off grubunda fileler 111 kez havalandı, 40 golü tek takım geriye kalan golleri 5 takım kaydetti

28 Mart 2018 Çarşamba 07:00
0 Okunma
DENGESiZ LiG

YOZGAT Birinci Amatör Kümü Futbol Ligi Play-Off eleme müsabakaları, öngörüldüğü gibi Sorgun Belediyespor'un şampiyonluk turu ile tamamlandı. 6 takımın mücadele verdiği lig'de fileler tam 111 kez havalandı. Bu gollerden 40'ını Sorgun Belediyespor kaydetti, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Sorgun Belediyespor'un ardından en fazla golü kaydeden Yemenoğlu Bozokspor 19 golde kalırken, Şefaatlispor 18, Yozgat İl Özel İdarespor 15, Yozgat Çamlıkspor 11, Sarıkaya Belediyespor ise 8 gol atabildi. Ligde en az golü Atan Sarıkaya Belediyespor, aynı zamanda en fazla gol yiyen ekibi olarak sezonu kapattı. Sarıkaya Belediyespor, attığı 8 gole karşılık kalesinde 28 gol gördü. Lige Bölgesel Amatör Ligi düzeyinde bir ekip oluşturarak giren Sorgun Belediyespor'un, sezonu şampiyonluk turunu atarak tamamlayacağı sezon başından itibaren kabul gördü. Diğer takımlar ise, Play-Off Grubunda yer alarak, şanslarını zorlamaya yoluna gitti. Böylesine dengesiz lig mücadelesi de zevk vermedi. Özellikle Play-Off öncesinde Sorgun belediyespor'un bazı rakipleri sahaya çıktı ama 90 dakikayı tamamlamadan, sakatlıklar gerekçe gösterilerek maçın tamamlanmamasını, daha doğrusu daha fazla gol yememeyi tercih etti. Bu durum, Yozgat Ligi'nde mücadele zevkini ortadan kaldırdı. Şimdi Sorgun Belediyespor, Yozgatspor'un akibetini bekliyor. Ya eleme maçı yapacak, ya da direk Bölgesel Lige terfi edecek. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Atletler yarı finalde
Atletler yarı finalde
Şampiyon olacağız
Şampiyon olacağız
Hedef kısmen
Hedef kısmen
Biz bir ekibiz
Biz bir ekibiz
Yozgatspor toplanıyor
Yozgatspor toplanıyor
SEZON SONU GELSiN, BAKARIZ!
SEZON SONU GELSiN, BAKARIZ!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim