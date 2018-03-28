YOZGAT Birinci Amatör Kümü Futbol Ligi Play-Off eleme müsabakaları, öngörüldüğü gibi Sorgun Belediyespor'un şampiyonluk turu ile tamamlandı. 6 takımın mücadele verdiği lig'de fileler tam 111 kez havalandı. Bu gollerden 40'ını Sorgun Belediyespor kaydetti, kalesinde ise sadece 4 gol gördü. Sorgun Belediyespor'un ardından en fazla golü kaydeden Yemenoğlu Bozokspor 19 golde kalırken, Şefaatlispor 18, Yozgat İl Özel İdarespor 15, Yozgat Çamlıkspor 11, Sarıkaya Belediyespor ise 8 gol atabildi. Ligde en az golü Atan Sarıkaya Belediyespor, aynı zamanda en fazla gol yiyen ekibi olarak sezonu kapattı. Sarıkaya Belediyespor, attığı 8 gole karşılık kalesinde 28 gol gördü. Lige Bölgesel Amatör Ligi düzeyinde bir ekip oluşturarak giren Sorgun Belediyespor'un, sezonu şampiyonluk turunu atarak tamamlayacağı sezon başından itibaren kabul gördü. Diğer takımlar ise, Play-Off Grubunda yer alarak, şanslarını zorlamaya yoluna gitti. Böylesine dengesiz lig mücadelesi de zevk vermedi. Özellikle Play-Off öncesinde Sorgun belediyespor'un bazı rakipleri sahaya çıktı ama 90 dakikayı tamamlamadan, sakatlıklar gerekçe gösterilerek maçın tamamlanmamasını, daha doğrusu daha fazla gol yememeyi tercih etti. Bu durum, Yozgat Ligi'nde mücadele zevkini ortadan kaldırdı. Şimdi Sorgun Belediyespor, Yozgatspor'un akibetini bekliyor. Ya eleme maçı yapacak, ya da direk Bölgesel Lige terfi edecek.