Darıca kaza yaptı

Edinilen bilgiye göre misli.com Üçüncü Ligi İkinci Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği ligin ilk haftası Yomraspor deplasmanı dönüşünde kaza yaptığı bildirildi. Takım otobüsünün kontrolden çıkmasıyla Çankırı/Çerkeş bölgesinde 400 metre sürüklenerek yan yatan otobüste bulunan 4 kulüp personeli yaralandığı kaydedildi.

TFF’DEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyon kendi resmi internet sitesinde Darıca Gençlerbirliği için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Geçmiş olsun Darıca Gençlerbirliği başlığı ile yayımladığı mesajında, ‘’Yomraspor deplasmanı dönüşü takım otobüsünün kaza yapması sonucu yaralanan 5 personeline ve Darıca Gençlerbirliği camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, yaralılara acil şifalar dileriz’’ denildi.