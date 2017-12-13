Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -0°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
109050
ALTIN
153.876
DOLAR
3.8375
STERLİN
5.1231
EURO
4.5051

-Daha iyi olacağız

BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynadığı müsabakada mağlup olmasına karşılık ortaya koyduğu oyun ile göz doldurdu. 

-Daha iyi olacağız

BÖLGESEL Amatör Lig B Grubunda mücadele veren Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynadığı müsabakada mağlup olmasına karşılık ortaya koyduğu oyun ile göz doldurdu. 

13 Aralık 2017 Çarşamba 07:05
1 Okunma
-Daha iyi olacağız

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, deplasmanda Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynadıkları müsabakada iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık müsabakanın son periyodunda tecrübesizlikleri nedeniyle maçı kaybettiklerini söyledi. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladığını dile getiren Altınkuyu, ‘’Takımımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Her şey bundan sonra daha iyi olacak. Takımımız çalışıyor ve bu hafta kendi evimizde oynayacağımız müsabakayı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
-Bozokspor toplanıyor
-Bozokspor toplanıyor
-Dimitri erken döndü
-Dimitri erken döndü
Yozgatspor’da Şeker alarmı
Yozgatspor’da Şeker alarmı
-ENGEL TANIMIYORUZ!
-ENGEL TANIMIYORUZ!
-DOSTLUK KAZANDI
-DOSTLUK KAZANDI
-ONLARDAN MUTLUSU YOK
-ONLARDAN MUTLUSU YOK

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim