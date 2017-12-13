-Daha iyi olacağız

Sorgun Engelliler Umutspor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Zeynep Ertal Altınkuyu, deplasmanda Doğanşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile oynadıkları müsabakada iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık müsabakanın son periyodunda tecrübesizlikleri nedeniyle maçı kaybettiklerini söyledi. Oyuncularını gösterdikleri performanstan dolayı kutladığını dile getiren Altınkuyu, ‘’Takımımız her geçen gün biraz daha iyiye gidiyor. Her şey bundan sonra daha iyi olacak. Takımımız çalışıyor ve bu hafta kendi evimizde oynayacağımız müsabakayı kazanarak bir çıkış yakalamak istiyoruz’’ dedi.