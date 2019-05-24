Dağcılar yine yürekleri hoplattı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen kutlama programında Yozgatlı dağcılar Kemal Akdere ile Murat Balcı, spor salonunun çatısına çıktılar. İpler ile çatıdan aşağıya Türk bayrağı ile inen Yozgatlı dağcılar Vali Kadir Çakır’a Türk bayrağını taktim ettiler. İpler yardımı ile çatıdan yere inerken spor salonunda bulunan katılıcılar ise heyecanlı anlar yaşadılar. Dağcılarından Murat Balcı çatıda oldukları sırada cep telefonu ile çektiği fotoğraflarda ne kadar yüksekte oldukları gözlemlendi.