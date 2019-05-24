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Dağcılar yine yürekleri hoplattı

YOZGAT’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen gösterilerde Yozgatlı dağcılar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yürekleri ağızlara getirdiler.

Dağcılar yine yürekleri hoplattı

YOZGAT’ta 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen gösterilerde Yozgatlı dağcılar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de yürekleri ağızlara getirdiler.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Dağcılar yine yürekleri hoplattı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda gerçekleştirilen kutlama programında Yozgatlı dağcılar Kemal Akdere ile Murat Balcı, spor salonunun çatısına çıktılar. İpler ile çatıdan aşağıya Türk bayrağı ile inen Yozgatlı dağcılar Vali Kadir Çakır’a Türk bayrağını taktim ettiler. İpler yardımı ile çatıdan yere inerken spor salonunda bulunan katılıcılar ise heyecanlı anlar yaşadılar. Dağcılarından Murat Balcı çatıda oldukları sırada cep telefonu ile çektiği fotoğraflarda ne kadar yüksekte oldukları gözlemlendi. 

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