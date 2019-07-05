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ÇUKURDA MAÇ OYNANIYOR!

Halk Eğitim Merkezi bahçesine yapılan halı saha gündemi meşgul ediyor ama çukurda maç oynanıyor...

ÇUKURDA MAÇ OYNANIYOR!

Halk Eğitim Merkezi bahçesine yapılan halı saha gündemi meşgul ediyor ama çukurda maç oynanıyor...

05 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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ÇUKURDA MAÇ OYNANIYOR!

YOZGAT’ta kendi halı sahalarını, evlerinden getirdikleri eski halı-kilimlerle kendileri düzenleyen çocuklar Türkiye gündeminde kendisine yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın çocuklar için halı saha yaptıracağını duyurması, sevinçle karşılanmakla kalmadı, sürekli gündemde tutulmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. 
Halk Eğitim Merkezi bahçesinde belediye tarafından Spor Bakanlığının desteği ile çocuklar için halı saha yapılırken, amatör küme futbol ligi müsabakaları, okul müsabakaları, grup eleme müsabakaları gibi bir çok müsabakaya ev sahipliği yapan Bozok Stadı Dış Sahası’nın zemini yamalarla ayakta tutulmaya çalışıyor. Dış sahanın zemininde yer yer oluşan çukurlar ile birlikte özellikle penaltı noktalarındaki çukurlar, futbolcular açısından büyük tehlike arz ediyor. Kale içerisinde açılan çukurlar ise yapılan yamalarla kapatılırken, kalecinin her an ayağının takılma ihtimali de bulunuyor. Bozok Stadı Dış Sahasının zemini 2007 yılında sentetik çim yapıldı. Bugüne kadar birden fazla değişim yapılması gereken sentetik çim, kullanılmaya devam ediyor. Ama kimse bu konuyu gündeme getirmek gibi bir sorumluluğu, yükümlülüğü üzerine almıyor.

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