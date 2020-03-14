Çopur vefat etti

2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında Yozgatspor’da teknik direktörlük görevini üstlenen Tahir Çopur, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Önceki gün hayatını kaybeden başarılı teknik adam Ankara Cebeci Asri Mezarlığındaki İsmet Oğultürk Camiinde kılınan cenaze namazı sonrası aynı mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Başarılı teknik adamın cenaze töreninde birçok spor adamı da katıldı. 2018 yılında kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Ankara Şube Başkanlığı görevine seçilen ve vefatına kadar bu görevi yürüten Çopur, hastalığına rağmen TÜFAD’ta Antrenör camiasına hizmet etti. Bizde İleri Gazetesi olarak Tahir Çopur’a Allah’tan rahmet kederli ailesine ise baş sağlığı dileklerinde bulunuyoruz.