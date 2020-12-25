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Çocukların Cimnastik sevgisi

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Cimnastik kursuna minik öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

25 Aralık 2020 Cuma 00:54
Çocukların Cimnastik sevgisi

Covit-19 virüsü nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapatılmasının ardından çocuklar boş zamanlarını spor yaparak geçiriyorlar. Sokağa çıkmalarının 13.00-16.00 saatlerini arasında serbest olan minikler Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan çok amaçlı spor salonunda Cimnastik kursuna katılıyorlar. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Cimnastik Antrenörü Mevlüt Öz gözetiminde çalışan minik sporcular Covit-19 tedbirlerinde yer alan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak antrenmanlarını yapıyorlar. 

Anahtar Kelimeler:
Çocukların Cimnastik Sevgisi
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