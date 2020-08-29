Çocuklara özel spor eğitimi

İlyas Arslan Kültür Merkezi içerisinde yer alan spor salonunda düzenlenen eğitimde, jimnastik ve eğitsel oyun faaliyetlerinin yanı sıra çocukların ince ve kaba motor gelişimleri, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişimleri üzerinde duruluyor. Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, 20 otizm ve down sendromlu çocuğun öz bakım becerilerine katkıda bulunmak amacıyla spor eğitimleri verildiğini söyledi. Daha önce özel çocukların aileleriyle bir araya geldiklerini, çocuklar için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını anlatan Ekinci, "Belediyemiz bünyesinde bulunan spor salonumuzu çocuklara tahsis ettik. 2 spor eğitmeniyle çocuklarımız beden becerilerini artırıyorlar, kendi sınırlarını zorlayıp neler yapabileceklerini görüyorlar. Hareket kabiliyetleri, sosyal becerileri, dil gelişimleri artıyor" dedi. (Şahin Özmen)