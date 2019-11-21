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Çiğdemli telafi peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu takımlarından Çiğdemlispor, ligin ilk yarısının son haftasında Akdağmadenispor’u yenerek Yerköy deplasmanında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

Çiğdemli telafi peşinde

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubu takımlarından Çiğdemlispor, ligin ilk yarısının son haftasında Akdağmadenispor’u yenerek Yerköy deplasmanında aldığı mağlubiyeti telafi etmek istiyor.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Çiğdemli telafi peşinde

Çiğdemlispor Yöneticisi Murat Doğru, ligde beklemedikleri puan kayıpları yaşamalarına karşılık halen Play-Off şanslarının devam ettiğini söyledi. Ligin ilk yarısının bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacağını hatırlatan Doğru, ‘’Ligin ilk yarısının son haftasında Akdağmadenispor’u konuk edeceğiz. Bizim gibi Play-Off mücadelesi veren Akdağmadenispor’u yenerek ligin ilk yarısını hem galibiyet ile tamamlamak hem de Play-Off şansımızı ligin ikinci yarısına taşımak istiyoruz’’ dedi. 

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Çiğdemli Telafi Peşinde
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