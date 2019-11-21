Çiğdemli telafi peşinde

Çiğdemlispor Yöneticisi Murat Doğru, ligde beklemedikleri puan kayıpları yaşamalarına karşılık halen Play-Off şanslarının devam ettiğini söyledi. Ligin ilk yarısının bu hafta sonu oynanacak olan müsabakalar ile tamamlanacağını hatırlatan Doğru, ‘’Ligin ilk yarısının son haftasında Akdağmadenispor’u konuk edeceğiz. Bizim gibi Play-Off mücadelesi veren Akdağmadenispor’u yenerek ligin ilk yarısını hem galibiyet ile tamamlamak hem de Play-Off şansımızı ligin ikinci yarısına taşımak istiyoruz’’ dedi.