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Çiğdemli stadı bakım bekliyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çiğdemlispor’un müsabakalarını oynamak istediği ancak bakımsızlık nedeniyle oynayamadığı Çiğdemli stadı bakım bekliyor.

Çiğdemli stadı bakım bekliyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Çiğdemlispor’un müsabakalarını oynamak istediği ancak bakımsızlık nedeniyle oynayamadığı Çiğdemli stadı bakım bekliyor.

25 Haziran 2019 Salı 06:32
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Çiğdemli stadı bakım bekliyor

00 tribün kapasiteli çim saha oylan Çiğdemli stadında tribünler, soyunma odaları, kale direkleri ve çim sahanın yetkililer tarafından yapılması istendi. Çiğdemlispor Asbaşkanı Gökay Murat Karakavak, ilçelerinde bulunan çim futbol sahasında gerekli bakımların yapılarak tekrar futbol oynamaya elverişli bir hale gelmesini istediklerini söyledi. Yaklaşık 400 seyirci kapasitesine sahip olan çim sahalarının bakımsızlıktan atıl duruma düştüğünü belirten Karakavak, yetkililerden biran önce sahalarının gerekli bakımlarının yapılmasını istedi.

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Çiğdemli Stadı Bakım Bekliyor
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