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Çiçekli Moral

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Şırnak GHSİM takımını tek sayı ile yenerek, liderlik koltuğunu devralan Yozgat Bozokspor, kendilerinden sonra sahaya çıkan 2'inci ligdeki temsilcimiz Yozgat ASP Gençlik Kız Hentbol takımına çiçek vererek, moral takviyesinde bulundu. Sporcular, genç kızların maçını da takip edip, destek verdi. Kız takımı, maçta iyi bir performans sergiledi. Ancak, lider olan güçlü rakibi karşısında istediği galibiyete ulaşamadı. Buna karşılık sergilenen oyun gelecek için umut verdi.  

Çiçekli Moral

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Şırnak GHSİM takımını tek sayı ile yenerek, liderlik koltuğunu devralan Yozgat Bozokspor, kendilerinden sonra sahaya çıkan 2'inci ligdeki temsilcimiz Yozgat ASP Gençlik Kız Hentbol takımına çiçek vererek, moral takviyesinde bulundu. Sporcular, genç kızların maçını da takip edip, destek verdi. Kız takımı, maçta iyi bir performans sergiledi. Ancak, lider olan güçlü rakibi karşısında istediği galibiyete ulaşamadı. Buna karşılık sergilenen oyun gelecek için umut verdi.  

20 Kasım 2018 Salı 06:32
16 Okunma
Çiçekli Moral
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Anahtar Kelimeler:
Çiçekli Moral
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