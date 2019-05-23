Çevre derneğinden Çakır’a ziyaret

Yaşanabilir Çevre Derneği üyeleri Vali Çakır’a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdiler. Dernek üyeleri yaptığı çevre etkinlikler ile adından sıkça söz ettiren Yaşanabilir Çevre Derneğinin ramazan ayında da çalışmalarının devam ettiğini söylediler. Yozgat Valisi Kadir Çakır ise dernek üyelerinin gerçekleştirdiği faaliyetlerden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

