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Cengiz ve Esosa göz yaşlarını tutamadı

YOZGATSPOR’a şampiyonluğu getiren oyuncular kaleci Cengiz ile Esosa Akşehirspor ile oynanan ve Yozgatspor’un şampiyonluk turu attığı müsabaka sonrasında gözyaşlarını tutamadılar.

Cengiz ve Esosa göz yaşlarını tutamadı

YOZGATSPOR’a şampiyonluğu getiren oyuncular kaleci Cengiz ile Esosa Akşehirspor ile oynanan ve Yozgatspor’un şampiyonluk turu attığı müsabaka sonrasında gözyaşlarını tutamadılar.

16 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Cengiz ve Esosa göz yaşlarını tutamadı

Kaleci Cengiz’in kalesinde devleşerek Yozgatspor’a getirdiği şampiyonluk sonrasında Bolu Atatürk stadında sahaya atlayan binlerce taraftar Kaleci Cengiz ile Esosa’ya omuzlarına aldı. Omuzlarda dolaşın iki oyuncu şampiyonluğun gelmesi ile birlikte göz yaşlarını tutamadı. Sevinç göz yaşları döken Cengiz ile Esosa sevinçlerini taraftarlar ile birlikte paylaştı.

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