Celal Atik’in vefat yıldönümü

Keven, Celal Atik’in, 1918 yılında Boğazlıyan ilçesinin Yazıkışla köyünde doğduğunu, asıl adının Celal Doğan olduğunu hatırlattı. Keven, yayınladığı mesajında, ‘1938 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda hareketliliğinden dolayı Atatürk'ün önerisi ile soyadını Atik olarak değiştirmiştir. Celal Atik, 1948 Londra Olimpiyatları'nda Olimpiyat Şampiyonu, 1951'de Dünya Güreş Şampiyonu unvanı kazanmıştır. 27 Nisan 1979 tarihinde aramızdan ayrılan hemşerimiz Celal Atik'i saygı ve rahmetle anıyorum’ ifadelerini kullandı.