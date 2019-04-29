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Celal Atik’in vefat yıldönümü

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçimiz Celal Atik'i vefatının 40’ıncı yılında saygı ve rahmetle andı.

Celal Atik’in vefat yıldönümü

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu milli güreşçimiz Celal Atik'i vefatının 40’ıncı yılında saygı ve rahmetle andı.

29 Nisan 2019 Pazartesi 00:00
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Celal Atik’in vefat yıldönümü

Keven, Celal Atik’in, 1918 yılında Boğazlıyan ilçesinin Yazıkışla köyünde doğduğunu, asıl adının Celal Doğan olduğunu hatırlattı. Keven, yayınladığı mesajında, ‘1938 yılında düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda hareketliliğinden dolayı Atatürk'ün önerisi ile soyadını Atik olarak değiştirmiştir. Celal Atik, 1948 Londra Olimpiyatları'nda Olimpiyat Şampiyonu, 1951'de Dünya Güreş Şampiyonu unvanı kazanmıştır. 27 Nisan 1979 tarihinde aramızdan ayrılan hemşerimiz Celal Atik'i saygı ve rahmetle anıyorum’ ifadelerini kullandı.

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