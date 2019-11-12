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Celal Atik bakıma alınacak

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Celal Atik Spor Salon’u bakıma alınacak.

Celal Atik bakıma alınacak

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Celal Atik Spor Salon’u bakıma alınacak.

12 Kasım 2019 Salı 04:04
Celal Atik bakıma alınacak

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan ve önümüzdeki ay içerisinde bakım çalışmasına başlanacak olan salonun Nisan ayı içerisinde tamamlanması planlanıyor. En son 2016 yılında bakıma alınan ve o dönemde çatısı aktarılıp boyası yapılan Celal Atik Spor Salon’unun yıllardır kullanılmaktan yıpranan parkelerinin tamamının değiştirilerek yeni parkelerin yapılacağı öğrenildi. Ayrıca, bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerlerde de gerekli çalışmaların yapılarak salonun daha verimli bir hale getirilmesi sağlanacak.

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Celal Atik Bakıma Alınacak
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