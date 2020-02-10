Çekerek’te spor tesisi atağı

Başkan Çakır, Yozgat SODES Güdümlü Proje Destekleri kapsamında, Çekerek Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile birlikte Teknik Altyapı ve Tasarımlarını yaptıkları proje kapsamında mevcut tesislerin eksiklerinin giderilip, modernize edileceğini bildirdi. Başkan Çakır, ‘’İlçe Stadyumu arazisi içerisinde Yürüyüş yolları, Koşu parkurları, Kafeterya ve Sosyal Tesisleri, tırmanma duvarları gibi aktivitelerin yapılacağı bir komplike proje tasarladık. Proje tamamlandığında Gençlerimizin, Çocuklarımızın hatta Sporsever bireylerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir tesisi ilçemize kazandırmış olacağız’’ dedi. Projenin toplam bütçesinin bir milyon 693 bin lira olduğunu bildiren Çakır, ORAN Kalkınma Ajansı tarafından projenin yüzde 82,69’una tekâmül eden bir milyon 400 bin lirasının hibe olarak verileceğini bildirdi. Çakır, geriye kalan yüzde 17,31’lik kısmına tekâmül eden 293 bin lirayı ise Proje Ortağı olan Çekerek Kaymakamlığı tarafından karşılanacağının altını çizdi.