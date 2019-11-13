Çekerek seriye bağladı

Çekerek Belediyespor yöneticisi Nevzat Uslu, Play-Off parolası ile başladıkları yeni sezonda ligin ilk iki haftasını sıkıntılı geçirmelerine rağmen kalan haftalarda toparlanarak bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyledi. Son üç haftada çıktıkları müsabakalardan 9 puan toplama başarısı gösterdiklerini hatırlatan Uslu, ‘’Paşaköy Gençlikspor ile başlayan galibiyet serimiz, Çamlıkspor ve Yerköy Bağlarbaşı Köselispor galibiyetleri ile devam etti. Şuanda Play-Off müsabakalarına kalabilmek için en yakın takipçimize 5 puan fark atmış durumdayız. Ben inanıyorum ki sezon sonu Play-Off’lara kalırız. Bu hafta en yakın takipçimiz olan Akdağmadenispor ile önemli bir müsabaka oynayacağız. Ligin son haftasını dinlenerek geçireceğimiz için bu müsabakayı galibiyet ile tamamlayarak ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamak istiyoruz’’ dedi.