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Çekerek seriye bağladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda yer alan Çekerek Belediyespor son üç haftada aldığı üst üste galibiyetler ile bir seri yakalayarak Play-Off’lar için önemli avantaj yakaladı.

Çekerek seriye bağladı

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Yusuf Kenan Yılmaz Sezonu A Grubunda yer alan Çekerek Belediyespor son üç haftada aldığı üst üste galibiyetler ile bir seri yakalayarak Play-Off’lar için önemli avantaj yakaladı.

13 Kasım 2019 Çarşamba 04:04
Çekerek seriye bağladı

Çekerek Belediyespor yöneticisi Nevzat Uslu, Play-Off parolası ile başladıkları yeni sezonda ligin ilk iki haftasını sıkıntılı geçirmelerine rağmen kalan haftalarda toparlanarak bir galibiyet serisi yakaladıklarını söyledi. Son üç haftada çıktıkları müsabakalardan 9 puan toplama başarısı gösterdiklerini hatırlatan Uslu, ‘’Paşaköy Gençlikspor ile başlayan galibiyet serimiz, Çamlıkspor ve Yerköy Bağlarbaşı Köselispor galibiyetleri ile devam etti. Şuanda Play-Off müsabakalarına kalabilmek için en yakın takipçimize 5 puan fark atmış durumdayız. Ben inanıyorum ki sezon sonu Play-Off’lara kalırız. Bu hafta en yakın takipçimiz olan Akdağmadenispor ile önemli bir müsabaka oynayacağız. Ligin son haftasını dinlenerek geçireceğimiz için bu müsabakayı galibiyet ile tamamlayarak ligin ilk yarısını ikinci sırada tamamlamak istiyoruz’’ dedi. 

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Çekerek Seriye BağladıYOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi
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